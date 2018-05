Napoli, c'è il sì di Verdi: primo colpo di Ancelotti

Il cellulare di Carlo Ancelotti dev'essere magico. Dopo aver convinto Hamsik e Mertens a restare a Napoli con un colpo di telefono, il neo tecnico degli azzurri ha chiamato anche Simone Verdi e, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, avrebbe convinto l'esterno del Bologna a trasferirsi sotto il Vesuvio.

L'operazione era praticamente fatta già lo scorso gennaio, ma poi il giocatore bloccò tutto, i termini dell'accordo dovrebbero restare più o meno gli stessi: al calciatore contratto di 5 anni da 1,8 milioni a stagione e ai rossoblu 23 milioni più 2 di bonus, anche se per abbassare il prezzo nell'operazione potrebbe essere inserito Roberto Inglese, rilevato dal Chievo in inverno e lasciato per 6 mesi in Veneto.

Non solo Verdi però. A giorni si dovrebbe chiudere per Fabian Ruiz, centrocampista del Betis Siviglia, mentre in attacco si fa largo l'ipotesi Mariano Diaz del Lione. Classe 1993, spagnolo naturalizzato dominicano cresciuto nel Real Madrid, alla prima stagione all'OL Mariano ha segnato 21 gol in 45 presenze: per strapparlo ai francesi servono circa 25 milioni.