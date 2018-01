Napoli-Bologna, accordo per Verdi. Ma lui non è ancora convinto

Intesa raggiunta. Secondo quanto riferito dal nostro esperto di mercato Claudio Raimondi nel corso di Premium Sport News, Bologna e Napoli hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Simone Verdi sulla base di 24 milioni di euro più 2 di bonus. Sarebbe stato determinante l'intervento in prima persona del presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis.



L'affare non può dirsi ancora concluso perché l'attaccante non ha sciolto le riserve: vuole garanzie tecniche, giocarsela con i vari Callejon e Insigne alla corte di Sarri e non fare il comprimario (anche in ottica Nazionale). Il club campano resta ottimista: la concorrenza dell'Inter non farebbe più paura perché i nerazzurri si starebbero orientando con decisione su Deulofeu.



Il Napoli comunque non intende aspettare più di tanto e d'altra parte il Bologna spingerebbe per la cessione consapevole che si tratterebbe della soluzione ottimale per incamerare una somma importante di denaro. Nella trattativa potrebbe essere inserito D'Alessandro (attualmente in forza al Benevento), ma non Ciciretti (difficile che venga acquistato dai campani e poi girato ai felsinei).