Napoli, blitz di Giuntoli per strappare Grimaldo al Benfica

La vittoria di Bergamo ha portato grande entusiasmo in casa Napoli, giocatori e dirigenti sentono che può davvero essere l'anno buono per strappare lo scudetto alla Juventus, anche senza intervenire sul mercato di gennaio. Gli azzurri hanno provato a prendere Verdi, ma incassato il 'no' dell'attaccante del Bologna sembrano ormai aver deciso di non ritoccare la rosa e puntare sui recuperi di Milik (Inglese rimarrà a Verona) e Ghoulam.

Il terzino algerino, però, è seguito molto da vicino dal Manchester United e allora il Napoli prova a giocare d'anticipo e va a caccia di un sostituto che possa non farlo rimpiangere. Va letto in questo senso il viaggio in Portogallo di Giuntoli, che, come riporta Tuttomercatoweb, continua a lavorare su Alejandro Grimaldo del Benfica (22 anni, nato a Valencia, mancino di spinta cresciuto nella cantera del Barcellona con 4 presenze in Champions League).

Il ds degli azzurri è partito ieri pomeriggio da Milano per incontrare i dirigenti del club lusitano e cercare di abbattere le ultime resistenze del club per chiudere adesso l'operazione in vista del prossimo giugno. La trattativa, secondo le indiscrezioni raccolte da TMW, può chiudersi sulla base di 30 milioni di euro, mentre al giocatore verrebbe garantito uno stipendio da circa 2 milioni per 5 anni.