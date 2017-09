Napoli, Berardi e Rulli: il mercato 2018 è già iniziato

Se in questo mercato il Napoli è rimasto piuttosto fermo con i soli arrivi di Ounas e Mario Rui, il club di De Laurentiis sta già pianificando i colpi per l'anno prossimo.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla in particolare di due acquisti che sarebbero in dirittura d'arrivo: Domenico Berardi e Geronimo Rulli. Per il portiere, a lungo inseguito all'inizio dell'estate e poi anche durante i dubbi di Reina, gli azzurri avrebbero già trovato l'accordo per la prossima stagione con la Real Sociedad (e con il Man City, che detiene il 30% del cartellino).

Un po' più complicata la strada che porta all'attaccante del Sassuolo, che dipende soprattutto da Duvan Zapata. Dopo i primi contatti di ieri, oggi Napoli e Sassuolo si incontreranno per definire la cessione dell'attaccante colombiano ai neroverdi e gli azzurri proveranno a strappare un'opzione per Berardi per la prossima stagione. L'interesse del Napoli per Berardi non è una novità, già a inizio mercato Giuntoli ne aveva sondato la disponibilità per portarlo subito all'ombra del Vesuvio e se Zapata (che sembrerebbe preferire la Sampdoria) accetterà l'offerta degli emiliani l'affare potrebbe davvero andare in porto. Dalle parti filtra ottimismo.

Fin qui il futuro, ma Giuntoli e AdL pensano anche al presente e negli ultimi due giorni di mercato proveranno a regalare a Sarri un ultimo colpo in ottica Champions. I nomi sono sempre i soliti tre: Denis Suarez del Barcellona, Samu Castillejo del Villarreal e Oleksandr Zinchenko del Manchester City. Questo il tris dal quale il club sta provando a tirare fuori il colpo last minute per chiudere in bellezza un mercato caratterizzato più che altro dalle grandi conferme.