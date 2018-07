Napoli, Benzema sulle parole di De Laurentiis: "Un folle in più sulla lista"

Da quando Carlo Ancelotti si è seduto sulla panchina del Napoli, si è parlato spesso dell'arrivo in azzurro di Karim Benzema. Ma oggi Aurelio de Laurentiis ha smentito duramente queste voci, usando questi termini: "C'è un accordo con Ancelotti, noi compriamo solo gente giovane, con tutto il rispetto non vado ad acquistare giocatori vecchi (il plurale in riferimento anche all'ipotesi Di Maria, ndr)". L'attaccante francese del Real Madrid ha risposto su Instagram, tramite una storia, con le frasi: "Un altro folle da aggiungere alla lista. Il nove (si riferisce così a se stesso vestendo la maglia numero 9, ndr) vi rende pazzi".