Napoli, Barcellona su Koulibaly

La notizia è che sabato all'Olimpico non c'erano solo tifosi di Roma e Napoli tra gli spettatori, perché tra loro si "nascondeva" un emissario del Barcellona. Compito? Monitorare Kalidou Koulibaly e, stando al risultato ma soprattutto alla prestazione perfetta del difensore centrale, l'osservatore blaugrana sarà rimasto sicuramente colpito.



L'indiscrezione è di Mundo Deportivo, secondo cui il senegalese è l'obiettivo principale per rinforzare la difesa nella prossima stagione. Al momento, stando a quanto racconta il quotidiano catalano, il Barcellona considera troppo caro Koulibaly, visto che De Laurentiis ha già rifiutato oltre 50 milioni dal Chelsea e non si accontenterà di una cifra inferiore ai 60.



Ma è evidente che, inviando un osservatore a Roma e seguendo il giocatore da vicino, il Barça sarà disposta ad alzare l'offerta per andare all'assalto nella prossima estate. Poi, è chiaro, tutto dipenderà dalla volontà di De Laurentiis e dello stesso Koulibaly.