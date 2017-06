Napoli, arriva Ounas per 10 milioni: ecco la conferma social

Adam Ounas sarà il primo acquisto del Napoli in questo mercato estivo. Al Bordeaux andranno 10 milioni di euro mentre l'esterno francese classe 1996 (di origini algerine) fimerà presto un contratto di 5 anni, con scadenza 2022, battuta la concorrenza della Roma e dello Zenit di Mancini.

il 20enne esterno offensivo francese ha dunque preferito la proposta del club di De Laurentiis e nei prossimi giorni dovrebbe sbarcare in Italia per le visite mediche e la firma del contratto. Intanto oggi è stato immortalato dall'account Twitter 'Girondinfos' mentre caricava in macchina scatoloni per il trasloco.

Avec la photo d'Adam Ounas qui quitte les @girondins c'est mieux... pic.twitter.com/Ctcbt0wEFa — Girondinfos (@Girondinfos) 26 giugno 2017

Lo stesso giocatore sul proprio profilo Instagram ha dato l'annuncio della sua nuova avventura: "E' ormai ufficiale che i miei nuovi colori saranno quelli del Napoli. Una nuova avventura che affronterò con gioia e determinazione perché lascio un grande club che mi ha insegnato tutto e che voglio ringraziare" ha scritto.