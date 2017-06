Napoli, arriva Ounas per 10 milioni di euro

Adam Ounas sarà il primo acquisto del Napoli in questo mercato estivo, ne è certa RMC Sport che dà per fatto l'affare. Al Bordeaux andranno 10 milioni di euro mentre l'esterno francese (e origini algerine) fimerà presto un contratto di 5 anni, con scadenza 2022, battuta la concorrenza della Roma.



La fonte francese conferma che i contatti degli ultimi giorni hanno avuto esito positivo, tanto che Ounas sosterrà le visite mediche con gli azzurri già nel corso di questa settimana: è lui il rinforzo giusto per Sarri, un mancino di prospettiva - è un classe 1996 - che possa essere un alternativa a Callejon e Insigne.