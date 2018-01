Napoli, apertura di Verdi: non si opporrà alla cessione

Secondo quanto riferito dal nostro esperto di mercato Claudio Raimondi, Bologna e Napoli hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Simone Verdi sulla base di 24 milioni di euro più 2 di bonus: determinante l'intervento in prima persona di Aurelio De Laurentiis. Nella trattativa potrebbe essere inserito D'Alessandro (attualmente in forza al Benevento), ma non Ciciretti (difficile che venga acquistato dai campani e poi girato ai felsinei).



L'affare non può dirsi ancora concluso perché l'attaccante, in questi giorni in vacanza a Dubai, non ha sciolto le riserve: vuole garanzie tecniche, giocarsela con i vari Callejon e Insigne alla corte di Sarri e non fare il comprimario (anche in ottica Nazionale). Ma non si opporrà ad una eventuale cessione da parte dei rossoblù, un'apertura rispetto alle resistenze della scorsa settimana.



Il Napoli attenderà una risposta daverdi sino a fine settimana e poi, nel caso, cambierà obiettivo: gli allenamenti riprenderanno sabato e Sarri vorrebbe già avere a disposizione il giocatore che, a fari spenti, ha atteso le mosse dell'Inter (al lavoro su Deulofeu, raggiungibile con formule meno onerose nell'immediato) ma ora sta convincendosi ad accettare per non perdere un treno così importante.