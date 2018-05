Napoli-Ancelotti, incontro con De Laurentiis

La svolta potrebbe essere vicina: a Roma, negli studi della Filmauro, è in corso un incontro tra Carlo Ancelotti e Aurelio De Laurentiis (nella foto del Corriere dello Sport l'arrivo dell'allenatore). Quello comiunciato alle 21.30 potrebbe essere il vertice decisivo per l'intesa tra il tecnico di Reggiolo e il Napoli, con Sarri che sembra sempre più distante dagli azzurri. Ancelotti, stando al Corriere dello Sport, avrebbe detto già sì al progetto azzurro e voci provenienti dalla sede del club parlerebbero addirittura di affare fatto: si tratta per un biennale con ingaggio intorno ai 6 milioni a stagione. All'incontro presente la moglie dell'allenatore, il figlio di De Laurentiis (Luigi) e l'a.d. del Napoli, Chiavelli.

Per Maurizio Sarri, che ha ancora due anni di contratto, c'è ancora un problema: se non trovasse una squadra disposta a pagare la sua clausola o non decidesse di dimettersi (o, ipotesi remota, Aurelio De Laurentiis lo licenziasse), dovrebbe restare sulla panchina del Napoli.



Secondo il quotidiano romano Ancelotti sarebbe una soluzione stile Benitez nel dopo-Mazzarri: un tecnico di prestigio capace di attirare giocatori di caratura europea. Inoltre il presidente azzurro non avrebbe mai concretamente offerto un rinnovo di contratto a Sarri, i due non sarebbero più in rapporti ottimali e non avrebbe mai contattato altri tecnici oltre all'ex Bayern Monaco.



Dal canto suo Ancelotti vuole tornare a lavorare e le panchine libere (vedi Arsenal) sono sempre meno, un avvocato di Parma sta portando avanti le trattative. Inoltre De Laurentiis preferisce dare un taglio netto rispetto allo stile di Sarri: meglio ripensare il Napoli con altri uomini e contenuti tecnico-tattici.