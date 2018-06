Napoli, Ancelotti effect: la città sogna James e Vidal

"Ancelotti è la chiave d'accesso all'internazionalizzazione del Napoli" ha detto il presidente De Laurentiis e l'internazionalizzazione degli azzurri partirà dal calciomercato. Con l'arrivo sotto il Vesuvio del tecnico ex Bayern Monaco un'intera città ha iniziato a sognare e i nomi che circolano sono molto pesanti: "Cerchiamo un rinforzo per reparto" ha confessato AdL e a centrocampo l'obiettivo numero uno si chiama Arturo Vidal.

Il cileno ex Juventus ha un ottimo rapporto con Ancelotti e tornerebbe volentieri in Italia. Non sarà per niente facile, ma Vidal, che in Germania è anche sotto processo per una rissa in un locale di Monaco, in estate può lasciare il Bayern. Il suo contratto è in scadenza nel 2019 e i bavaresi non vorrebbero perderlo a parametro zero, quindi questa sarà l'ultima occasione per venderlo a cifre dignitose. Ai media inglesi però Vidal ha spiegato che il Bayern lo lascerebbe solo a determinate condizioni: “So quanto valgo, se vado via lo faccio per un club che può vincere titoli e Champions League. So quanto devo e posso rendere nelle partite chiave, per questo ci sono sempre tante offerte per me quando apre il mercato”. Durissima insomma, ma se Ancelotti alzasse il telefono forse potrebbe dargli le garanzie che va cercando.

Se per Vidal sarà durissima, per James Rodriguez potrebbe essere impossibile, anche se le parole dell'ex Real Madrid al termine dell'amichevole giocata a Bergamo tra Colombia e Egitto lasciano qualche piccola speranza: "Ancelotti al Napoli? Carlo è un allenatore che ha molta qualità, credo che lì possa fare bene. Allena da molti anni e penso che per il Napoli sia un ottimo allenatore. Vicino a giocare in Italia negli ultimi anni? No, credo che non ci sia mai stato un avvicinamento a questa possibilità, ma vedremo nei prossimi anni… Se mi piacerebbe giocare in Italia? Si, perché no?”.