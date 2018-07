Napoli, Ancelotti avvistato in Spagna: occhi su Benzema e Achraf

Tutto il mercato ruota inevitabilmente attorno al futuro di Cristiano Ronaldo, e quello del Napoli non fa eccezione. Secondo quanto riportato da Marca, Carlo Ancelotti si è recato a Madrid la settimana scorsa. Un ritorno gradito nella capitale spagnola, in cui il tecnico ha trascorso due anni, ma anche un’occasione per fare il punto sugli obiettivi degli azzurri: Karim Benzema e Archraf Hakimi.



Questi, i nomi emersi durante l’incontro tra Ancelotti e José Angel Sànchez, il direttore generale dei blancos legato da un’amicizia con l’allenatore del Napoli. Proibitivo se non impossibile, secondo il quotidiano iberico, portare in Italia il 30enne attaccante francese.



Soprattutto se il Real Madrid si privasse di Cristiano Ronaldo. Ugualmente impervia la strada che porta al 19enne marocchino. Questione di tempismo: il difensore si sarebbe già promesso al Borussia Dortmund.