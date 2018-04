Napoli, Adl pensa a Inzaghi in caso di addio di Sarri

Il Napoli è attualmente impegnato in una appassionante corsa scudetto con la Juventus ma intanto comincia a pianificare il futuro. Secondo quanto riferisce Tuttosport Aurelio De Laurentiis vorrebbe chiudere a breve la questione del rinnovo di Maurizio Sarri.



Tuttavia, riferisce il quotidiano torinese, al momento non c'è ancora l'intesa tra il presidente e il tecnico perché il primo è pronto a offrire 2,5 milioni fino al 2021 mentre il secondo si aspetta un aumento d'ingaggio fino a 4 milioni (richiesta comunque mai ufficialmente formulata). Inoltre l'allenatore toscano, che ha una clausola rescissoria di 8 milioni, è seguito con grande interesse da alcuni club esteri come Chelsea, Monaco, Tottenham e Zenit, anche se solo il Galatasaray si sarebbe già mosso in maniera concreta.



In cuor suo Adl preferirebbe continuare con Sarri (tra 15 giorni potrebbe esserci il faccia a faccia) ma sta cominciando a cautelarsi pensando a un piano B. Il numero uno azzurro apprezza Marco Giampaolo ma nelle ultime settimane sarebbero in grande rialzo le quotazioni di Simone Inzaghi, legato alla Lazio fino al 2020. Il tecnico biancoceleste sarebbe stimato per "il suo stile garbato e per il piglio comunque deciso che mostra in campo" e soprattutto per la sua duttilità, la capacità di ottenere il massimo dai giocatori a disposizione. In passato il suo nome era stato accostato anche alla Juventus.