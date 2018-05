Napoli, accordo con Ancelotti: annuncio entro pochi giorni

Carlo Ancelotti sarà il nuovo allenatore del Napoli. L'annuncio - come riporta l'Ansa - potrebbe arrivare a breve o nei prossimi giorni ma le trattative che sono in corso a Roma (e che seguono quello di ieri sera) e a cui partecipa lo stesso tecnico insieme al suo entourage e ai dirigenti del Napoli sono ormai ai dettagli riguardanti lo staff tecnico e le clausole contrattuali minori.



Prima dell'annuncio da parte del presidente De Laurentiis, si dovranno superare alcuni adempimenti burocratici (tra cui la rescissione del contratto tra Ancelotti e il Bayern Monaco), ma l'accordo è ormai chiuso. La nuova guida tecnica entusiasma la piazza anche per via dei grandi nomi che potrebbero arrivare al seguito di uno degli allenatori più vincenti d'Europa.



Dopo l'accordo con Ancelotti, non sono previsti, a quanto si apprende da fonti azzurre, incontri tra il presidente e Maurizio Sarri. Il tecnico toscano potrà ora accasarsi in un'altra squadra che dovrà però pagare la clausola di otto milioni prevista dal suo contratto fino al 2020, oppure sarà esonerato dall'incarico o resterà sotto contratto con il Napoli in attesa di un nuovo club, che dovrà comunque trattare una buonuscita con il club azzurro. Per ora negli ambienti del Napoli non viene presa in considerazione l'ipotesi di rescissione del contratto.