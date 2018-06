Nainggolan: "Grazie Inter, Spalletti un grande"

L'affare, anche se non ufficiale, è ormai definito in ogni dettaglio e l'ufficialità, visto l'intenso lavoro di Piero Ausilio sotto il profilo delle plusvalenze, arriverà entro il 30 giugno: ecco perché Radja Nainggolan si è sentito libero di rilasciare le prime dichiarazioni da giocatore dell'Inter in pectore. Così il Ninja alla Gazzetta dello Sport: "L'Inter mi ha voluto fortemente, più di tutti. Non posso che ringraziare la società. Ritroverò un grande allenatore, sono felice di lavorare nuovamente con Spalletti".



Belle parole spese anche per Roma, con un pizzico di amarezza rivolta alla società: "Voglio ringraziare ogni tifoso per queste stagioni insieme, mi hanno sempre sostenuto e dimostrato grande affetto, non lo dimenticherò mai. La scelta di andare via non è dipesa da me, è una decisione presa dal club che io ho rispettato. Porterò per sempre nel cuore ogni momento vissuto con i colori giallorossi, lascio la Roma dopo aver dato tutto in queste stagioni meravigliose".



Nainggolan passerà all'Inter per 38 milioni di euro complessivi: 24 milioni cash alla Roma che avrà anche Santon e Zaniolo, valutati 14 milioni in tutto.