Nainggolan costa troppo, Conte cambia obiettivo

Radja Nainggolan è stato a lungo accostato al Chelsea di Antonio Conte, ma il manager dei Blues avrebbe cambiato idea. E' quanto riportato dal The Sun, che racconta dei ripensamenti del manager salentino, pronto a investire i 70 milioni incassati dalla cessione di Oscar, a patto che si tratti di un'operazione conveniente.



In tal senso, il prezzo del belga della Roma appare proibitivo: 60 milioni sono ritenuti eccessivi dal tecnico salentino, che potrebbe virare su una sua vecchia conoscenza, Arturo Vidal. Il cileno del Bayern lascerebbe la Germania per una cifra compresa tra 40 e 45 milioni di euro.