Nagatomo: "Inter, lasciami tornare al Galatasaray"

"Ho dato il mio cuore al Galatasaray, spero che l’Inter mi lasci andare". Yuto Nagatomo, in un'intervista a Habertürk.com, esprime chiaramente il desiderio di tornare a vestire la maglia giallorossa con la quale ha giocato (in prestito) negli ultimi sei mesi vincendo il campionato turco.



Al momento non c'è ancora l'intesa tra le due società per il trasferimento ma il giapponese, pronto a scendere in campo ai Mondiali in Russia, non ha dubbi: "Qui ho trovato un amore e un rispetto che non immaginavo di trovare, tutta la mia famiglia è pazza di Istanbul. Vorrei che si tenesse conto di questa mia volontà in maniera serena".



Tutto ora è nelle mani del club nerazzurro: accoglierà la richiesta dell'esterno abbassando le pretese sul cartellino?