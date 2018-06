Nagatomo-Galatasaray, è ufficiale: all'Inter 2,5 milioni

Yuto Nagatomo è un giocatore del Galatasaray. L'Inter, sul proprio sito ufficiale, ha annunciato di aver trovato un accordo con il club turco e fa ''i migliori auguri'' al terzino: ''Dopo 8 stagioni, 213 presenze e 13 gol con i colori nerazzurri, il difensore giapponese si prepara a vivere una nuova avventura in Turchia; a lui il ringraziamento da parte di tutto il club per gli anni trascorsi insieme e il più sincero in bocca al lupo per le future sfide professionali''.



Ai nerazzurri vanno complessivamente 2,5 milioni di euro mentre il laterale ha firmato un contratto per due stagioni. L'Inter andrà ora alla ricerca di un terzino destro: Florenzi, Zappacosta e Vrsaljiko sono sulla lista del ds Piero Ausilio.