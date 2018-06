Mundo Deportivo: "Dani Alves offerto al Siviglia"

Sarebbe un ritorno clamoroso, anche e soprattutto perché non riguarda né la Juve, né il Barcellona. Dani Alves, il calciatore più vincente della storia, potrebbe lasciare il Psg, dove ha di fatto la garanzia di accumulare altri trofei, e trasferirsi al Siviglia, il club che lo ha lanciato nel calcio europeo quando aveva solo 19 anni e dove ha giocato dal 2002 al 2008.



Secondo Mundo Deportivo, infatti, il terzino brasiliano è stato offerto alla sua ex squadra perché dopo l'arrivo di Tuchel sulla panchina del Psg starebbe pensando di cambiare aria. Dani Alves, 35 anni, è legato al club francese da un contratto che scadrà nel giugno 2019, ma come ha già fatto con la Juve non avrebbe problemi ad andare via in anticipo.