Moussa Dembelé, agenti in Italia: incontri con Inter, Napoli e Juve

Moussa Dembelé non fa differenze: ascolta tutti. Alla fine vincerà il miglior offerente e non è detto che sia italiano. Anzi. La ricca offerta che il giocatore del Tottenham ha ricevuto dalla Cina (non si sa ancora da quale squadra) potrebbe allontanarlo dalla Serie A prima ancora che le trattative partano: gli Spurs, del resto, incasserebbero oltre 33 milioni di euro stando a quanto scrivono i media britannici e per un centrocampista di 30 anni con il contratto in scadenza nel 2019 è una cifra importante.



Gli agenti del belga, intanto, hanno incontrato i club italiani interessati a lui: a Milano hanno parlato con Inter, Napoli e Juve in ordine cronologico e al momento non si registrano passi avanti con nessuno dei club citati.