Mourinho lo scarica, Fellaini avvistato a Milano: c'è dietro l'Inter?

Marouane Fellaini è stato uno dei più grandi punti interrogativi del Manchester United nelle ultime stagioni, sin dal suo arrivo dall'Everton per oltre 30 milioni di euro. Il belga non ha mai convinto in quel di Old Trafford e con José Mourinho non è mai sbocciato l'amore, tanto che il manager portoghese potrebbe scaricarlo già nel mercato di gennaio.



Secondo la stampa inglese, il Milan e soprattutto l'Inter potrebbero accontentare le richieste del giocatore, che ha preteso circa 143.000 euro a settimana e incassato il rifiuto dello United. Il Daily Mail indica i nerazzurri come tra i pochi in grado di permettersi il jolly di centrocampo, che sarebbe stato avvistato a Milano di recente, in compagnia del gemello Mansour.



Recentemente, il ds interista Piero Ausilio ha ammesso pubblicamente l'intenzione dell'Inter di prendere un centrocampista a gennaio, purché sia in prestito. Al momento, in cima alla lista dei desideri c'è il croato Milan Badelj della Fiorentina.