Morata-United, Mbappé-Real. Ma il francese zittisce tutti...

L'intrigo internazionale è partito mesi fa e la matassa non si è ancora sbrogliata. Il grande ballo delle punte di livello mondiale è stato stoppato sul nascere dalla decisione (un po' forzata) di Antoine Griezmann di rifiutare la corte del Manchester United e rinnovare con l'Atletico Madrid che, avendo il mercato in entrata bloccato, non avrebbe potuto sostituirlo. Così le attenzioni di Mourinho si sono spostate su Alvaro Morata che prima ha detto no al Milan e ora sembra vicinissimo ai Red Devils per una cifra vicina ai 67 milioni.



Il Real Madrid, incassata quella cifra e apparentemente risolta la grana Ronaldo, sarebbe ovviamente pronto a reinvestirla: il nome più gettonato è Kylian Mbappé, attaccante 18enne del Monaco rivelazione dell'ultima Champions e campione di Francia. Il costo della clausola è di 130 milioni. Zidane avrebbe telefonato qualche giorno fa al giocatore assicurandogli spazio nell'anno che porta al Mondiale. Lui, però, non ha ancora scelto. E intanto il Monaco ha presentato la nuova maglia con Mbappé in primo piano e un gesto emblematico. Dito al naso, come a zittire tutti...