Morata, parla l'agente: "Ancora vivo l'interesse del Milan"

Alvaro Morata sì, Alvaro Morata no. Il sogno delle notti di mezza estate dei tifosi rossoneri è l'attaccante spagnolo del Real Madrid, che un giorno sembra in procinto di trasferirsi a Milano spinto dal suo amore per Alice e il giorno dopo dichiara "sicuramente non tornerò in Italia" e fa dichiarazioni d'amore nei confronti della Juventus.

Il Milan corteggia Morata da tempo, ma le parole dell'ex bianconero nell'immediato dopo-Cardiff sembravano aver fortemente raffreddato la pista rossonera. Solo una sensazione, però, almeno a giudicare dalle parole del suo agente, Juanma Lopez, che ai microfoni del portale transalpino Footmercato ha dichiarato: "Alvaro è un giocatore importante che vuole avere un ruolo altrettanto importante. Ha segnato una ventina di gol nelle varie competizioni quest’anno, il Real Madrid ha vinto diversi titoli importanti, ma lui vuole giocare di più, non vuole rivivere una stagione così. Nessuna decisione però è stata presa, non ho ancora incontrato i vertici del Real. Il Milan? L’interesse esisteva ed esiste ancora, come per le altre grandi squadre interessate a un giocatore del suo calibro. Il Marsiglia? No, dalla Francia non abbiamo ricevuto alcuna offerta”.

"Le altre grandi squadre" di cui parla Lopez sono il Chelsea e il Manchester United. Conte è un grande estimatore dello spagnolo, che sarebbe l'uomo perfetto per prendere il posto del partente Diego Costa (in lizza c'è anche Lukaku), mentre in casa United stanno ragionando se puntare ancora su Ibrahimovic o investire sull'attaccante del Real, magari inserendo nella trattativa anche James Rodriguez (“James Rodriguez? Magari il prossimo anno saremo ancora compagni” ha detto ieri Morata dopo la sfida alla Colombia).