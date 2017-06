Monchi, ufficiale l'addio al Siviglia: sarà il nuovo ds della Roma

Mancava soltanto l'ufficialità e ora è arrivata. Monchi ha trovato l'intesa con il Sivglia per la rescissione consensuale del contratto. Lo ha reso noto il club andaluso attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale: "Il Siviglia e Ramon Rodriguez Verdejo, Monchi, hanno raggiunto un accordo per la partenza del direttore sportivo, approvato dal Consiglio di Amministrazione che si è riunito nel pomeriggio. Venerdì alle 12.30 il presidente José Castro e Monchi interverranno in conferenza stampa per i dettagli dell’accordo".



Il dirigente spagnolo nella prossima stagione sarà il nuovo direttore sportivo della Roma: nelle prossime settimane o addirittura nei prossimi giorni potrebbe esserci l'ufficializzazione dell'approdo in giallorosso.