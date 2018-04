Monaco, offerto un ingaggio da 6 milioni a Sarri

Il Monaco si muove concretamente per Maurizio Sarri. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport il club francese ha fatto recapitare al tecnico del Napoli un'offerta davvero importante, ovvero un ingaggio da 6 milioni di euro per i prossimi 2-3 anni. Dall'allenatore degli azzurri per il momento non è arrivata alcuna risposta perché l'attenzione è tutta rivolta al finale di stagione e alla volata scudetto, più complicata dopo il pari col Sassuolo ma comunque ancora aperta a 8 giornate dal termine del campionato.



Nessuna trattativa in corso quindi ma il pressing monegasco ha messo in allarme Aurelio De Laurentiis: il numero uno dei campani ha intenzione di accelerare per il rinnovo al ritorno dagli Stati Uniti: a Sarri verrebbe proposto il prolungamento di un altro anno (fino al 2021) con più del doppio dello stipendio (3 milioni di euro) oltre a precise garanzie sul mercato e l'ammodernamento del centro sportivo di Castel Volturno. Inoltre Adl vorrebbe cancellare la clausola rescissoria: attualmente è di 8 mln e scade il prossimo 31 maggio.