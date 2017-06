Monaco, Jardim rivela: "Ho ricevuto un'offerta dall'Inter"

Prima di raggiungere un accordo con Spalletti, l'Inter ha contattato Leonardo Jardim per la panchina. A svelarlo è lo stesso tecnico del Monaco a TF1: "In Cina erano pronti a fare ponti d’oro pur di avermi e ho ricevuto anche un’offerta dall’Inter".



L'allenatore portoghese ha deciso però di rimanere nel Principato: "Io sono convinto del fatto che il progetto Monaco non sia ancora giunto al termine. Presto rinnoverò il contratto che mi lega al club, a breve arriverà anche l’ufficialità".



Un progetto importante visto che i biancorossi hanno conquistato la Ligue 1 e in Champions League si sono fermati soltanto in semifinale contro la Juventus.