Monaco, Falcao: "Onorato dell'interesse del Milan"

Nelle scorse settimane il suo nome è stato accostato al Milan con l'ipotesi di uno 'scambio' con André Silva. Ora, dal ritiro della nazionale colombiana (a Milanello), Radamel Falcao strizza l'occhio al Diavolo.



"Ho letto e sentito dell’interesse del Milan, è un onore che un club così mi segua, io seguo il calcio italiano, la Serie A è il campionato più difficile, e so che i rossoneri sono la seconda società in Europa per Champions vinte" le parole della punta 32enne a Premium.



L'attaccante quindi aggiunge: "Al momento sono sotto contratto col Monaco (fino al 2020 ndr) e penso solo al Monaco e alla nazionale, però è chiaro che mi piacciono l’Italia il calcio italiano". Per adesso è solo un ammiccamento, chissà se nel corso di questa estate possa nascere una trattativa (Falcao dovrebbe anzitutto ridursi l'ingaggio)...