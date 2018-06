Milinkovic-Savic: "La Juventus è il top, parlerò con la Lazio"

Il suo Mondiale non è stato certo esaltante (tre partite, nessun gol e Serbia eliminata ai gironi), ma Sergej Milinkovic-Savic era e resta l'obiettivo numero uno del calciomercato della Juventus, che dopo gli arrivi di Perin, Emre Can e Cancelo vuole mettere il punto esclamativo alla propria campagna acquisti.

Proprio la precoce eliminazione della sua nazionale e le prestazioni al di sotto dei suoi livelli abituali (che hanno un po' raffreddato l'interesse del Real Madrid) potrebbero agevolare il club bianconero, che nei prossimi giorni proverà ad accelerare forte di un asso nella manica: Vanja Milinkovic-Savic.

"C’è anche mio fratello a Torino - ha dichiarato il centrocampista della Lazio al Corriere dello Sport - anche se devo vedere cosa farà lui. Vorrebbe giocare un po’ di più, ma Sirigu è un grande portiere. Non è che io seguirò mio fratello (ride, ndr), ma la famiglia per me è importante". Poi SMS si fa più serio: "La Juve è una grande squadra, al top in Italia, lo dicono gli scudetti e le Coppe Italia, ma per prendere una decisione c'è tempo". "Ho un contratto con la Lazio. Per prima cosa torno lì, poi vedrò se rimanere o andare via - ha continuato Milinkovic - dipende dal presidente e da Igli Tare, con cui mi sento dopo ogni partita. Parlerò con loro. Ho parlato anche con Inzaghi due o tre volte".

Il giocatore sembra dunque gradire molto la destinazione bianconera, ma la Juve dovrà trattare con Lotito e come si sa non è facile. Il presidente biancoceleste spara altissimo (150 milioni) e spera di scatenare un'asta, secondo la Gazzetta dello Sport avrebbe chiesto ai bianconeri 110 milioni più il cartellino di Bentancur, ma Marotta e Paratici, che a queste cifre non si siedono neanche a trattare, sperano che col passare del tempo le pretese di lotito possano abbassarsi. La Juventus ha scelto Milinkovic-Savic (Golovin è più vicino al Chelsea), le grandi manovre sono iniziate.