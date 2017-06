Milan, Zaza e Isco nel mirino Juve-Witsel si fa a gennaio

Durante la trasmissione #calciomercatopremium (in onda ogni martedì alle 14.30 su Premium Sport HD) il nostro esperto di mercato Claudio Raimondi ha risposto alle domande degli ascoltatori e ha parlato delle trattative più calde in vista della sessione di gennaio.

Capitolo Juventus:

"Juventus-Witsel, saltata in estate di certo non per responsabilità dei bianconeri, si farà a gennaio - afferma Raimondi - Lo Zenit si è finalmente convinto e per non perdere il giocatore a zero la prossima estate lo lascerà partire verso Torino". Ma quello di Witsel non è l'unico profilo nel mirino dei bianconeri per il centrocampo (dove Asamoah starà fermo due mesi e dove vanno valutate le condizioni di Marchisio), il nome nuovo è quello di Kessie dell'Atalanta, che però il club nerazzurro valuta circa 15 milioni (i bergamaschi hanno già detto un no secco a una proposta della Roma a 5 milioni).

Capitolo Milan:

"Con la nuova proprietà cinese i rossoneri faranno due grandi colpi". Ne è sicuro Claudio Raimondi, che indica in Isco, giovane e di talento, il nome giusto per il centrocampo (ma sullo spagnolo ci sarebbe anche il Manchester di Mourinho stando al Daily Mail) e soprattutto sottolinea come in via Aldo Rossi sia tornato di grande attualità il nome di Zaza: l'ex Juve, già vicino ai rossoneri in estate, ha avuto un pessimo inizio in Premier e per non perdere la Nazionale potrebbe decidere di tornare subito in Italia. I costi dell'operazione sarebbero però piuttosto alti e quindi tornerebbe di moda l'ipotesi di una cessione di Bacca (per non meno di 35/40 milioni). Sempre a centrocampo è ancora viva la pista Badelj, che sarebbe felice di trasferirsi a Milano ma che la Fiorentina non vuole cedere, mentre il nome nuovo è quello di Bakayoko del Monaco, che piace tantissimo a Montella.

Capitolo Donnarumma

Capitolo Napoli:

Scenari potenzialmente clamorosi quelli tratteggiati all'interno di #calciomercatopremium da Claudio Raimondi, che svela come il rinnovo di Manolo Gabbiadini con i partenopei sia ormai a un passo ("Ma non vuol dire al 100% che rimarrà), mentre quello di Insigne, che tramite il suo agente ha chiesto 4 milioni l'anno, appaia molto più complicato. Il talento napoletano, ancora a secco in questo inizio di stagione, piace moltissimo all'Inter, che osserva gli sviluppi con molta attenzione. In caso di partenza di uno dei due attaccanti azzurri, il club di De Laurentiis si tufferebbe subito su Leonardo Pavoletti, perchè Sarri vorrebbe un'altra prima punta

Capitolo Berardi:

Il talento del Sassuolo, fermo in questo periodo a causa di un infortunio, sarà l'oggetto del desiderio delle big d'Europa nella prossima sessione di mercato. E' quanto sostiene Claudio Raimondi, che riporta del fortissimo interesse del Chelsea di Antonio Conte per l'attaccante azzurro. "Il Sassuolo ha grandi ambizioni europee e quindi a gennaio non partirà - ha detto - ma nella sessione estiva sarà difficilissimo trattenerlo in Emilia".

