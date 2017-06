Milan, visite mediche per Musacchio

Con la qualificazione europea in tasca, il Milan mette già un piede nella nuova stagione. Lunedì di prima mattina, visite mediche per Mateo Musacchio: il difensore del Villarreal, arrivato a Milano nella serata di domenica, si è recato alla Clinica La Madonnina verso le 7:45 per i consueti esami che precedono la firma sul nuovo contratto con i rossoneri. Nel pomeriggio test Figc di idoneità fisica, martedì mattina altri esami a Milanello e la firma nel pomeriggio.



Il difensore 26enne dovrebbe siglare un contratto di 4 anni a circa 2,5 milioni di euro a stagione, il Milan pagherà 18 milioni al club spagnolo. Un primo grande colpo per rinforzare la retroguardia, in attesa che anche Ricardo Rodriguez e Kessié (possibile annuncio lunedì prossimo) possano avere lo stesso destino.

Exclusive: @MateoMusacchio5 undergoing his medicals this morning

Esclusiva: le immagini delle visite mediche di Mateo Musacchio pic.twitter.com/I8jTogcYNF — AC Milan (@acmilan) 22 maggio 2017