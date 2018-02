Milan, vicina la cessione di Gomez al Boca Juniors

Se in Italia la sessione di calciomercato è chiusa, non per tutti è così: in Argentina c'è tempo ancora fino a stasera alle 20 per gli ultimi colpi, Milan e Boca Juniors provano a chiudere l'affare Gustavo Gomez. Da giorni va avanti il tira e molla per il difensore paraguaiano, l'ultimo rilancio argentino risale a ieri sera con una offerta di 7 milioni di euro oltre al 20% su una eventuale futura rivendita, oppure 8,5 milioni per la cessione definitiva.



Cifre che sembrano piacere al Milan, tanto che le parti non sono mai state così vicine: l'ultimo colpo del mercato italiano potrebbe essere quindi del Milan, anche se in uscita. Gomez vede il Boca Juniors anche se dovrà attendere per la Superliga: gli acquisti conclusi in queste ultime ore consentiranno ai giocatori in Argentina di giocare solo le coppe.