Milan, trovato l'accordo con la Lazio per Biglia

Non si ferma più la campagna acquisti del Milan: dopo le ufficialità di Musacchio e Kessié e quella dietro l'angolo di Ricardo Rodriguez, vicinissimo anche il quarto colpo di questo ricco giugno.



Lucas Biglia è il regista che Fassone e Mirabelli regaleranno a Vincenzo Montella per la prossima stagione: i rossoneri e il giocatore avevano già trovato l'accordo con per un triennale da 3,5 milioni a stagione più bonus ma mancava quello con la Lazio, arrivato nella serata di martedì.



Lotito è stato convinto dai 25 milioni di euro offerti dal Milan: 22 come parte fissa più altri tre legati a vari bonus. A questo punto il rinnovo di Biglia con la Lazio ventilato da tempo non arriverà e l'argentino si trasferirà a Milano: al momento il centrocampista è impegnato con la nazionale argentina ma, al ritorno dal Sudamerica, si sottoporrà alle visite mediche con i rossoneri.