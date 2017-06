Milan, trovato l'accordo con Conti

Nella giornata dell'ufficialità di Ricardo Rodriguez, Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli non hanno comunque tirato il fiato: nel pomeriggio incontro con l'entourage di Andrea Conti, il terzino individuato per rafforzare la fascia del Milan. Il meeting, secondo quanto filtra, è stato molto positivo ed è stato trovato un accordo sulla base di un contratto quinquennale da 1,5 milioni di euro (a salire) a stagione.



Forte della volontà del giocatore, ora i rossoneri dovranno andare a trattare con l'Atalanta che chiede una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro ma l'obiettivo è scendere sino a 16, magari inserendo Locatelli nell'affare.



Una strategia diversa rispetto a quella utilizzata per Kessié, quando prima il Milan parlò con i nerazzurri e solo successivamente con il centrocampista. Ad oggi, comunque, non sono pervenute offerte ufficiali all'Atalanta ma i rossoneri sperano che il giocatore faccia pesare la propria volontà chiedendo a Percassi di abbassare le pretese.