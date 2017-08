Milan, trattativa con il Villarreal per Bacca

Ormai è chiaro da tempo che le strade di Milan e Carlos Bacca sono destinate a dividersi. Il problema è che sinora non era mai partita una vera trattativa per la cessione del colombiano, si era parlato di Cina, di Marsiglia e perfino della Sampdoria. L'unica vera offerta ricevuta era quella del Siviglia che sperava di fare leva sulla volontà del giocatore per abbassare l'esborso: due milioni per il prestito oneroso più il diritto di riscatto fissato a 15, condizioni che il Milan ha sempre ritenuto insufficienti.



Ora, però, con il più che probabile arrivo di Kalinic in rossonero (25 milioni più Antonelli) e con la sessione di mercato sempre più vicina alla scadenza, sembra arrivata la proposta giusta: il Villarreal ha offerto un prestito con obbligo di riscatto per una valutazione complessiva molto vicina a quella data dal Milan all'attaccante, 18 milioni di euro.