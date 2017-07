Milan, telenovela finita: Donnarumma ha firmato

Dopo settimane di tira e molla finalmente la telenovela è finita. Gianluigi Donnarumma ha firmato il rinnovo di contratto con il Milan, che lo legherà al club rossonero per i prossimi quattro anni (il portiere, 18 anni, guadagnerà 6 milioni a stagione).

Enzo Raiola e l'avvocato Rigo hanno lasciato da poco Casa Milan scrivendo ufficialmente la parola fine al caso di mercato dell'estate. Con Gigio arriva in rossonero anche il fratello Antonio, 27 anni, che ha siglato un nuovo contratto da un milione di euro a stagione grazie al quale tornerà in come portiere di riserva nel club per cui ha già giocato fra il 2005 e il 2010.

Dopo gli impegni in Nazionale e una settimana di relax a Ibiza, questa sera Gianluigi Donnarumma è atteso in ritiro a Milanello, mentre i compagni di squadra saranno impegnati in Svizzera nella prima amichevole stagionale contro il Lugano.

Il comunicato

"AC Milan comunica di aver prolungato al 30 giugno 2021 il contratto di Gianluigi Donnarumma. È stato raggiunto, dunque, l'accordo per il rinnovo di contratto del nostro portiere. Una bella notizia per la società, che ha fortemente voluto e insistito per la firma, il ragazzo e i tifosi. La storia rossonera di Donnarumma continua. La notizia è ufficiale e dà una svolta al nostro calciomercato, che passa soprattutto dagli acquisti - finora sette in un mese e mezzo - ma anche dalla conferma dei pezzi più pregiati già presenti in rosa. E il classe '99 è quello più giovane e promettente. Talento unico, recordman in Serie A e protagonista di due stagioni strepitose: difenderà ancora i pali del nuovo Diavolo di Vincenzo Montella, che nel 2017-18 punterà chiaramente ad un campionato di spessore. Domani a Casa Milan alle ore 11 il rito della firma e il saluto a tutti i tifosi".