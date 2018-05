Milan: Suso vuole restare, la Roma su Bonaventura

Gran parte del gioco offensivo del Milan passa dai suoi esterni offensivi, Suso e Giacomo Bonaventura negli anni sono diventati pedine insostituibili dello scacchiere rossonero: se lo spagnolo giura fedeltà, il futuro dell'italiano potrebbe essere meno definito.



"Penso, e l'ho sempre detto, che al Milan mi trovo molto bene e non c'è nulla che mi possa far pensare di dover andare via" le parole di Suso a Tuttosport che completa il concetto "Se la società vorrà crescere assieme a me sarò contento perché considero il Milan la mia casa, se invece puntasse a un anno di transizione me l'avrebbe detto".



La situazione di Bonaventura non è molto diversa, il giocatore ha sempre affermato di trovarsi bene in rossonero, ma, secondo il Corriere dello Sport, il suo procuratore Mino Raiola avrebbe parlato di un possibile futuro alla Roma. L'esterno ha un contratto fino al 2020 ma potrebbe essere attirato da un ingaggio più alto e dalla possibilità di giocare la Champions League.