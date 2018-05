Milan, Suso: "Qui sono felice, ma la Premier è speciale"

Niente ultima gara di campionato contro la Fiorentina, ma è stato uno dei migliori della stagione del Milan e sarà uno dei pezzi pregiati dei rossoneri sul prossimo mercato estivo: Suso potrebbe lasciare Milano in virtù di una clausola rescissoria a 'prezzo di saldo' (38 milioni, ndr), ma sulle colonne del 'The Guardian' lo spagnolo ha ribadito per l’ennesima volta quanto si trovi bene in rossonero: "Il Milan è sempre stato il mio sogno: quando ero un bambino guardavo i grandi giocatori che hanno vestito questa maglia e ora essere a giocare qui è incredibile. Sono fiero di poter giocare per il Milan e un giorno potrò dire a mio figlio che sono stato un giocatore del Milan”.

"Sono felice al Milan - ha sottolineato Suso al quotidiano inglese - Quando ci sono voci su un mio possibile addio continuo a dire che sono felice qui e penso che il club creda lo stesso. Ho una clausola e questa è una cosa che sia il club sia il mio agente hanno voluto. Se il club vuole continuare a restare nelle posizioni top e contare su di me, io sono qui per loro. È un momento importante della mia carriera e mi sento solo al 60-70% del livello che posso raggiungere”. Nonostante le dichiarazioni d'amore però l'esterno spagnolo apre anche all'eventualità di un addio (e di un ritorno): "In un certo senso a Liverpool sono diventato prima un uomo che un giocatore. È stata dura con lo stile di vita e la lingua, ma ricordo tutto di quel periodo: non ho giocato molto, ma ho conosciuto Steven Gerrard e sono stato compagno di Suarez, Coutinho, Carragher. Non dimenticherò mai la mia esperienza al Liverpool. Il calcio inglese è diverso, direi speciale: mi piacerebbe giocare ancora al Liverpool un giorno. Sono cresciuto lì ed è una grande squadra".

Suso torna poi sul Milan e sul presente: “Non è stata una stagione facile: c’erano tante aspettative su di noi, ma non abbiamo iniziato bene. Poi è arrivato Gattuso e ha migliorato tutto, stiamo lavorando duro per arrivare al sesto posto. Il club è cambiato molto nell’ultimo anno e ha investito tanto nei giocatori. Non è mai facile quando ci sono cambiamenti di questa portata: rispetto ad inizio anno siamo migliorati molto. Inoltre, ci sono tanti giovani giocatori al momento qui, altra ragione per cui abbiamo bisogno di tempo. Ma siamo sulla strada giusta”.