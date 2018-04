Milan, suggestione Mandzukic per la prossima stagione

Le ultime partite, ma non solo, hanno messo in evidenza i gravi problemi del Milan in fase offensiva con nessun giocatore che ha raggiunto la doppia cifra. Inevitabile quindi che il club di via Aldo Rossi inizi a ragionare sulle possibile mosse per l'attacco in vista della prossima stagione: oltre a Belotti ci sarebbe un altro giocatore molto apprezzato dalla dirigenza rossonera, ossia Mario Mandzukic.



Il 32enne croato ha il contratto in scadenza nel 2020 con la Juventus e la sua valutazione attuale si aggira sui 20 milioni di euro, una cifra ideale per il Diavolo, i cui conti sono sotto la lente d'ingrandimento dell'Uefa. Inoltre l'ex Bayern Monaco e Atletico Madrid, seguito anche in Cina, nella squadra di Gattuso ricorpirebbe il ruolo di centravanti garantendo forza ed esprienza, mentre a Torino da ormai più di un anno è impiegato da ala.



Difficile che la Vecchia Signora si privi di Mandzukic soprattutto se dovesse rimanere sulla panchina Massimiliano Allegri, grande estimatore della punta. In caso di addio anticipato del tecnico (al momento l'ipotesi è remota) qualcosa forse potrebbe cambiare e il Milan allora potrebbe tentare l'affondo.