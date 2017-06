Milan su Morata ma c'è la forte concorrenza dello United

Il Milan ha delineato la strategia per dare l'assalto ad Alvaro Morata e il piano sarà portato avanti personalmente dall'avvocato Bozzo, l'agente che era stato il regista del passaggio dello spagnolo alla Juventus. La scaletta prevede un appuntamento con il Real Madrid dopo la finale di Cardiff, la data non è ancora stata fissata: a questo incontro esplorativo non saranno presenti i dirigenti rossoneri ma solo l'intermediario italiano che è molto stimato da Florentino Perez.



Il Milan andrà a Madrid per conoscere la valutazione di Morata e i margini di manovra dell'operazione, consapevole di avere il gradimento del giocatore, come racconta anche Marca mercoledì mattina (oltre a parlare anche di rossoneri favoriti su Morata). In verità, il Milan ha un concorrente temibilissimo a più teste e lo sa. Il Manchester United e il potente agente Jorge Mendes che stanno legando il club inglese e il Real Madrid con una doppia o tripla operazione: si parte dal trasferimento di De Gea in Spagna con lo spostamento di Morata a Manchester oppure anche con l'inserimento di James Rodriguez, che è diventato la prima scelta alternativa dello United se non dovesse riuscire a chiudere con Griezmann (il francese è già d'accordo ma l'Atletico vuole che sia pagata l'intera clausola di 100 milioni).



Dentro a queste operazioni con gli inglesi il Real ha fissato a 70 milioni il prezzo di Morata e spinge ovviamente per questa soluzione. Il giocatore e il suo entourage intanto hanno incominciato a conoscere da vicino il nuovo mondo Milan dopo il viaggio di Mirabelli a Madrid per Real-Atletico di Champions. Parlare di alleanza Milan-Morata è ancora presto ma la partita è appena cominciata.

Paolo Bargiggia