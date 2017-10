Milan, su Montella le ombre di Sousa e Mazzarri

Anche dopo l'incontro di oggi tra dirigenza e tecnico, la linea ufficiale del Milan resta quella espressa nelle ultime uscite pubbliche, al momento Montella è salvo, ma non si può escludere che una brutta figura nel derby dopo la sosta non gli sia fatale.

Stando al nostro esperto di mercato, Claudio Raimondi, nei radar della dirigenza rossonera c'è il nome di Paulo Sousa, che è il candidato numero uno alla sostituzione dell'Aeroplanino e ha rifiutato tutte le offerte che gli sono arrivate finora, ma anche quello di Walter Mazzarri, vecchio pallino di Fassone fin dai tempi dell'Inter. L'ex tecnico del Watford è corteggiato dall'Everton, che sta esonerando Koemann, ma avrebbe chiesto tempo agli inglesi in attesa della decisione dei rossoneri perchè preferirebbe tornare in Italia.

Il Milan dovrà dimostrare un atteggiamento e un gioco diversi nel derby, altrimenti Montella rischia grosso da subito. Se invece la squadra dovesse dimostrare una reazione, Montella rimarrebbe in sella fino a fine stagione, quando i rossoneri faranno un tentativo molto serio per Antonio Conte, da tempo sogno del Milan, in rotta con il Chelsea e Abramovich e desideroso di tornare in Italia.

Per i tifosi rossoneri sfuma quindi il sogno Ancelotti, che in serata ha dichiarato di volersi riposare per i prossimi 10 mesi e che si starebbe sempre più convincendo a provare l'esperienza sulla panchina della Nazionale dopo Russia 2018 (o anche prima se Ventura non dovesse qualificarsi, ma questa sarebbe una "catastrofe" come detto dallo stesso ct).