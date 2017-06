Milan su Deulofeu, Galliani: "Cerchiamo solo lui"

Gerard Deulofeu è il primo obiettivo del Milan per il mercato di gennaio, lo ammette anche Adriano Galliani pur non nominandone mai il nome: "Stiamo cercando esclusivamente un attaccante esterno, che possa giocare a destra e a sinistra, dando un po' di fiato a Niang, Bonaventura e Suso. Il nome lo conoscono tutti: se arriverà lui bene, altrimenti vedremo negli ultimi giorni" ha detto prima del match di Coppa Italia contro il Torino.



L'ad rossonero è tornato brevemente anche sul suo futuro: "Lavorerò fino all'ultimo giorno in cui Fininvest interesserà proprietaria del Milan 100%, quando non lo sarà più sarà qualcosa di diverso". Infine, sul Milan dei giovani: "Siamo contenti, abbiamo la linea politica voluta dal presidente Berlusconi e dal sottoscritto fondata sui giovani italiani: è una bella linea che fa risultati e simpatia, sono contento di quello che sta succedendo".