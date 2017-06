MIlan-Storari, si fa: "A Cagliari non mi volevano". E in Sardegna va Gabriel

Alla fine Milan e Cagliari hanno raggiunto l'accordo per lo scambio di prestiti tra Gabriel e Storari. Le due società si erano incontrate nella serata di lunedì (erano presenti Galliani e Maiorino per i rossoneri, Giulini e Capozzucca per i rossoblù) e nella mattinata di martedì hanno trovato l'intesa.



Il Genoa, che aveva provato ad arrivare a Storari, resta a mani vuote: il portiere pisano (a Milanello già nel 2007 e nella stagione 2009/10) è arrivato a Milano e ha dichiarato: "Non mi aspettavo di tornare al Milan. A Cagliari ho fatto quello che dovevo fare. Non mi volevano più: mi spiace sia finita. Adesso mi aspetta una nuova avventura. Donnarumma? Sta sorprendendo tutti, ha un grande futuro davanti".