Milan, spunta il Chelsea per Donnarumma

Tutto tace sul fronte Gigio Donnarumma. Eppure qualcosa si muove. Il portiere del Milan, scrive il Corriere dello Sport, sarebbe finito nel mirino del Chelsea e l'arrivo (non ancora ufficiale) di Maurizio Sarri sulla panchina dei Blues renderebbe più fattibile l'operazione. Quello del giovane portiere non è l'unico nome sul taccuino dei dirigenti londinesi che seguono con grande interesse anche Alisson Becker e tuttavia la trattativa con la Roma non sarebbe semplice: da qui la possibile virata sul rossonero.



Il club di via Aldo Rossi, alle prese con il ricorso al Tas dopo la sentenza Uefa e il tira e molla con Commisso per la cessione della maggioranza, non intende comunque 'svendere' il 19enne: al momento è ritenuto incedibile a meno che arrivi un'offerta davvero importante, da 50-60 milioni di euro. Qualora l'affare si concretizzasse, il Chelsea saluterebbe Thibaut Courtois (contratto in scadenza nel 2019): l'estremo difensore belga potrebbe finire al Real Madrid.