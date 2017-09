Milan, Sosa via per 6 milioni. Diego Costa prigioniero al Chelsea

Gli ultimi squilli di tromba della folle estate di calciomercato dovevano arrivare necessariamente dalla Turchia, dove le trattative sono aperte fino all'8 settembre: in attesa dell'ufficialità, a fare "festa" è il Milan che riesce a piazzare uno degli esuberi della propria rosa cedendo José Sosa al Trabzonspor per circa 6 milioni. Affare niente male per i rossoneri nell'ultimo giorno utile, considerando che il centrocampista era in scadenza di contratto e che al netto degli ammortamenti, rispetto ai 7,5 milioni spesi la scorsa estate da Galliani, nel bilancio la cessione figurerà come una plusvalenza. Niente male neppure per il giocatore che a quanto pare guadagnerà 5 milioni netti a stagione.



L'affare non lo fa di sicuro Diego Costa, che resta "prigioniero" del Chelsea, salvo colpi di scena delle ultime ore. L'attaccante, infatti, non ha trovato l'accordo con il Fenerbahce, che era sembrato vicinissimo durante tutta la giornata: rimarrà fuori rosa ai Blues aspettando gennaio, quando l'Atletico Madrid potrà tesserarlo.