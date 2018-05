Milan, senti Corvino: "Badelj non rinnova"

Milan Badelj e la Fiorentina sono pronti a dirsi addio. Ad annunciarlo il direttore generale dell'area tecnica viola, Pantaleo Corvino, che a margine dell'evento Football Leader, ha svelato: "Abbiamo proposto a Badelj di chiudere la carriera a Firenze offrendogli un contratto di 4 anni con grossi sforzi economici da parte nostra - ha dichiarato Corvino - Milan ha ribadito quanto sapevamo da tempo, ci ha sempre detto che non era una questione economica, ma cercava nuove sfide verso altre realtà. Questo sta alla base della sua decisione, non l'aspetto economico. Oggi mi sono sentito con lui e mi ha rinnovato la sua idea di andare da un'altra parte, così ci siamo abbracciati e salutati".

Il centrocampista croato, 29 anni, era diventato capitano dopo la tragica scomparsa di Astori, ma ora cerca nuove sfide e con ogni probabilità le troverà a Milano sponda Milan (come il suo nome...). Da tempo i rossoneri seguono il giocatore, avevano provato a prenderlo anche ai tempi di Montella: Fassone e Mirabelli hanno pronto per lui un contratto triennale da due milioni netti a stagione e Badelj, in partenza per i Mondiali con la sua Croazia, sembra gradire molto la soluzione rossonera. Per Gattuso sarà il terzo colpo a parametro zero dopo quelli di Strinic e Reina.