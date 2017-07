Milan, sempre più Kalinic. E Krychowiak è l'alternativa a Biglia

Dando per assodato l'arrivo di Andrea Conti e tralasciando quello probabilissimo di Antonio Donnarumma nell'ambito della trattativa per il rinnovo di Gigio, l'ottavo colpo del Milan sarà quasi certamente Nikola Kalinic. La Fiorentina, infatti, sta lavorando con insistenza per strappare Simeone al Genoa e vincere la concorrenza del Torino: a quel punto potrà cedere il croato ai rossoneri, considerando che quando in inverno l'attaccante viola ha rifiutato la Cina, ha strappato al club la mezza promessa di lasciarlo libero nella successiva sessione di mercato. Resta da capire a quale cifra la Fiorentina intende vendere il centravanti: la richiesta è 30 milioni, i rossoneri sono disposti a spenderne poco più di 20.



Dopo Kalinic resta da coprire solo un altro tassello nel puzzle Milan, quello del centrocampista centrale. Possibilmente un regista, visto che l'obiettivo principale è Lucas Biglia. Presto l'agente dell'argentino vedrà la Lazio per provare ad accelerare i tempi: Fassone non ha più voglia di aspettare, anche perché il giocatore va in scadenza nel 2018 e i rossoneri sono convinti di poterlo acquistare a una cifra inferiore rispetto alla richiesta di 25 milioni. Se Lotito non dovesse rispettare questa sorta di ultimatum, il Milan andrà su Krychowiak, che al Psg non ha trovato spazio nonostante l'abbia voluto Unai Emery, suo allenatore già al Siviglia. Ha caratteristiche diverse da Biglia: più muscolare, meno tecnico. Ma può fare comunque l'uomo d'ordine davanti alla difesa che chiede Montella.