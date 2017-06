Milan, se parte Suso assalto a Cuadrado

La fascia destra del Milan potrebbe avere un altro padrone. Non è affatto scontata la permanenza di Suso: è forte l'interesse del Tottenham che pare intenzionato a non mollare la presa e a sferrare l'assalto decisivo. Per l'ala spagnola si tratterebbe, eventualmente, di un ritorno in Premier League dopo l'esperienza al Liverpool.



Qualora il trasferimento si concretizzasse, i rossoneri andrebbero all'assalto di Cuadrado. Il colombiano è un pupillo di Montella che lo ha allenato dalla Fiorentina e stravede per lui: la società ha già dato l'ok al tecnico promettendo che un tentativo con la Juventus verrà fatto. Anche perché i bianconeri vogliono De Sciglio: il terzino verrebbe così inserito nella trattativa e già questa settimana nell'incontro previsto tra le due dirigenze il discorso potrebbe essere avviato.



I Campioni d'Italia si priveranno di Cuadrado solo quando avranno certezze sul sostituto: Bernardeschi ha scalato posizioni rispetto a Douglas Costa. La trattativa tra Juve e Milan verrebbe dunque impostata ma non chiusa nell'immediato: le basi per discutere positivamente comunque paiono esserci.