Milan, scordati Diego Costa: "Vuole solo l'Atletico Madrid"

Il Milan non molla la pista Diego Costa. Come è noto il giocatore vorrebbe fare ritorno all'Atletico Madrid ma i colchoneros non possono effettuare operazioni in entrata fino a gennaio per il blocco imposto dalla Fifa. Così il centravanti dovrebbe aspettare l'inizio del nuovo anno per sbarcare in Spagna. Ecco allora l'ultima idea di Fassone e Mirabelli, che restano in contatto con l'agente Jorge Mendes, per convincere la punta e il Chelsea: il prestito oneroso per un anno (i dirigenti rossoneri preferirebbero comunque un acquisto a titolo definitivo. Escluso invece il prestito per sei mesi).



In questo modo lo sbarco alla corte di Simeone sarebbe soltanto rinviato e Diego Costa potrebbe giocare subito con continuità senza attendere quattro mesi, un lasso di tempo significativo considerando che nel 2018 sono in programma i Mondiali in Russia. Non c'è infatti più spazio tra i Blues dopo la rottura con Antonio Conte. Al momento comunque l'Atletico resta in vantaggio e anche nella giornata di ieri Simeone ha mandato un 'messaggio': "E' un giocatore del Chelsea, poi vediamo...". Il Cholo insomma continua ad aspettare a braccia aperte lo spagnolo che si è promesso alla squadra di Madrid e non vuole rimangiarsi la parola data.

L'agente: "Vuole solo l'Atletico"

Ricardo Cardoso, avvocato e rappresentante legale di Diego Costa, ha annunciato questo giovedì all'EFE la volontà di richiedere il "transfer request" (lettera con quale il giocatore di una squadra chiede ufficialmente al suo club di essere ceduto) al Chelsea per il trasferimento del suo assistito all'Atletico Madrid. "E' stato scaricato da Conte via SMS - ha dichiarato Cardoso -, senza ricevere alcuna spiegazione dalla dirigenza del Chelsea. E' stato un comportamento ingiusto, una mancanza di rispetto inammissibile. Tutto questo rende impossibile il ritorno di Diego Costa al Chelsea, il ragazzo non vuole giocare in nessun'altra squadra che l'Atletico Madrid"