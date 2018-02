Milan, salta la cessione di Gomez al Boca Juniors

Ora la sessione di calciomercato è chiusa anche in Argentina: Gustavo Gomez non andrà al Boca Juniors. L'ultimo tentativo degli Xeneizes non è andato a buon fine con un'offerta di 7 milioni di euro al Milan oltre al 20% su una eventuale futura rivendita, oppure 8,5 milioni per la cessione definitiva. Mirabelli ha risposto ancora no.



Il difensore paraguaiano è stato iscritto nella lista Uefa per l'Europa League, al pari del rientrante Andrea Conti, e tutto lascia pensare che il giocatore resterà in Italia fino a fine stagione anche se ci sono ancora alcuni mercati ancora aperti, come quello cinese. Per Gomez, di recente, era sfumata anche la possibilità del Fenerbahce.