Milan, Romagnoli verso il rinnovo fino al 2023

Attacco al Milan. È di poche ore la notizia dello stop al 18 agosto del calciomercato 2018 ma il club milanista si augura una estate calda riguardo le entrate anche se ogni previsione è prematura perchè sono troppi i fattori legati al Settlement Agreement con l'Uefa e all'eventuale rifinanziamento del debito Eliott. Prevista invece caldissima per i tentativi che i più grandi club europei potrebbero effettuare sui top player rossoneri, Gigio Donnarumma, Alessio Romagnoli e Suso.



Il difensore centrale (scadenza del contratto nel 2020 con ingaggio da 2 milioni di euro) entro marzo dovrebbe incontare, insieme al suo procuratore Sergio Berti, Massimiliano Mirabelli per il rinnovo fino al 2023 con uno stipendio annuale almeno di 3,5-4 milioni di euro. Visti i prezzi di una merce rara come il ruolo del difensore centrale (Van Dijk è passato dal Southampton al Liverpool per 85 milioni) sono facilmente prevedibili offerte importanti per il giovane ex Roma.



Non ha una clausola altissima Suso (38 milioni, contratto da 3 milioni fino al 2022) ma deve essere lui a portare l'offerta anche se sembra che la sua intenzione sia quella di rimanere a Milano. Molto più fluida la situazione riguardante Donnarumma (ingaggio da 6 milioni fino al 2021), sempre nel mirino del Psg al quale però interssa anche Courtois del Chelsea. Mega offerte (Il Milan non vuole meno di 60-70 milioni) comunque non sono per ora all'orizzonte.